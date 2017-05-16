Министр энергетики США встретится с Натиком Алиевым

Министр энергетики США Рик Перри планирует встретиться со своим азербайджанским коллегой Натиком Алиевым, сообщает пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

«Я высоко ценю вашу поддержку и намерен встретиться с вами для обсуждения вопросов, представляющих взаимную значимость», - отмечает Р.Перри в своем письме Н.Алиеву.

Он отметил, что Министерство энергетики США в соответствии с миссией Госдепартамента заинтересовано в оценке всех возможностей для совместной работы и достижения успехов по глобальным энергетическим вопросам.

«Сегодня очень важно уделять внимание вызовам, связанным с национальными и глобальными энергетическими вопросами, и я с нетерпением жду обсуждения этих вопросов с вами», - подчеркнул Р.Перри.