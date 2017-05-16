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Ильхам Алиев наградил Афаг Меликову

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении орденом «Шараф» Афаг Сулейман гызы Меликовой за заслуги в развитии азербайджанской культуры, сообщает официальный сайт главы государства.

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