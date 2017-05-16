Ильхам Алиев наградил Афаг Меликову

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении орденом «Шараф» Афаг Сулейман гызы Меликовой за заслуги в развитии азербайджанской культуры, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении орденом «Шараф» Афаг Сулейман гызы Меликовой за заслуги в развитии азербайджанской культуры, сообщает официальный сайт главы государства.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.