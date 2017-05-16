Азербайджанский тяжелоатлет Ровшан Фатуллаев стал бронзовым призером Игр исламской солидарности.
В весовой категории до 94 кг он поднял в сумме 376 кг, уступив лишь иранцу Сеидэюбу Мусавижарахи и Фарходбеку Собирову из Узбекистана.
Азербайджанский тяжелоатлет Ровшан Фатуллаев стал бронзовым призером Игр исламской солидарности.
В весовой категории до 94 кг он поднял в сумме 376 кг, уступив лишь иранцу Сеидэюбу Мусавижарахи и Фарходбеку Собирову из Узбекистана.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.