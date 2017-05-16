В Азербайджане торжественно отметят 100-летие АДР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, в Азербайджане на государственном уровне будет торжественно отмечен 100-летний юбилей со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.
Кабинету министров поручено подготовить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею АДР.
Милли Меджлису рекомендовано провести специальное заседание в связи со 100-летним юбилеем со дня образования АДР.