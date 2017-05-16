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Депутат Гусейн Алиев выходит на свободу

Автор: Отдел информации 

Завтра депутат Архангельской городской Думы от партии «Родина» Гусейн Алиев будет выпущен из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении, либо переведен под домашний арест, сообщает ИА «Эхо Севера», передает haqqin.az.

По мнению следствия, собранных доказательств достаточно для прекращения следственных действий и направления для утверждения дела у прокурора Архангельской области с последующим направлением для рассмотрения по существу в суд.

Напомним, что два месяца назад депутат архангельской городской Думы Гусейн Алиев, который также является владельцем крупного оптового рынка на Московском проспекте, был уличен в получении взятки. По версии следствия, с ноября 2016 года по январь 2017 года депутат получил через своего помощника взятку в размере 445 тысяч рублей за выдачу заинтересованному лицу удостоверения помощника депутата Архангельской городской Думы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УМВД России по Архангельской области.

На аресте Гусейна Алиева тогда, два месяца назад, настаивало следствие. Аргументами следствия было наличие загранпаспорта, и частые выезды Алиева в Азербайджан и наличие недвижимости в Баку. Сторона защиты тогда предлагала залог в размере одного миллиона рублей.

В первые дни после ареста Г.Алиева, его окружением было высказано мнение о заказном характере дела.

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