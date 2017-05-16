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Россия предлагает Азербайджану создать новую организацию вместо ВАК эксклюзив

Автор: Московское бюро haqqin.az 

«15 мая произошла ликвидация по решению суда Всероссийского Азербайджанского Конгресса. Ситуация крайне неприятная. Безусловно, нужно искать возможности подготовить качественную апелляцию и оспаривать такое решение в судебном порядке», - говорится в экстренном заявлении депутата Госдумы, сопредседателя российско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Дмитрия Савельева, направленном в редакцию haqqin.az.

В своем заявлении российский депутат предлагает создать новую организацию: «Раз уж дело дошло до суда, то и разрешать именно эту конкретную ситуацию нужно в рамках российского законодательства. Но я хотел бы отметить такой момент – взаимоотношения между нашими странами и нашими гражданами – это ценность очень высокого порядка. И построенное и сохраняемое годами, десятилетиями и веками не должно пострадать в ситуации локальной. Если развернуть ситуацию не удастся – на мой взгляд, необходимо создать новую организацию, подойдя к ее созданию с точки зрения права со всей тщательностью, и восстановить деятельность общественного объединения азербайджанцев России в полном объеме. Уверен, что слаженной и качественной работы хотят все граждане и России, и Азербайджана, поскольку дружба между нашими народами остается базовой ценностью для всех нас".

Тем временем некоторые азербайджанские депутаты сегодня на прениях в Милли Меджлисе попытались политизировать вопрос закрытия ВАК и перенести эту правовую проблему в плоскость российско-азербайджанских отношений. В частности, представитель правящей партии Ени Азербайджан Сиявуш Новрузов призвал к ответным мерам со стороны правительства Азербайджана в отношении русской диаспоры в Азербайджане.

Выступление С.Новрузова было встречено в штыки другим провластным парламентарием Эльмирой Ахундовой: "Честно говоря, не ожидала, что дело примет подобный оборот. Мы всегда гордились тем, что у нас проживает самая большая русская диаспора, что у нас 400 русских школ и множество русскоязычных факультетов в университетах, сайты, газеты на русском языке".

депутат Эльмира Ахундова

Вместе с тем, Ахундова предостерегла от каких-то контр-шагов, от провокаций, которыми могут воспользоваться наши недоброжелатели. "Раздались требования провести перерегистрацию ряда НПО в Азербайджане; я, например, против этого. Русская община Азербайджана, депутат парламента Михаил Забелин,общество "Содружество" никогда не были "пятой колонной" в Азербайджане, они всегда предпринимали конкретные шаги по защите наших государственных интересов. Это наши граждане, которых мы защищали и будем защищать".

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