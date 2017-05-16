«Восточное партнерство» - грандиозный и уже давно не подававший признаков жизни проект Евросоюза, охватывающий Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину, вновь вышел на повестку дня в Еврокомиссии. Как сообщил глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский, в начале недели в Брюсселе представители всех заинтересованных стран на уровне глав МИД обсуждали будущее «Восточного партнерства».

Первые обсуждения по этой программе состоялись в мае 2008 года по инициативе Польши и Швеции, которые предложили развивать связи со странами, охваченными Европейской политикой соседства (ЕПС). Тогда это было отражением растущей конкуренции между Западом и Россией за влияние на постсоветском пространстве. «Цветные революции» на Украине и в Грузии впервые поставили перед элитами бывших республик СССР вопрос о цивилизационном выборе: Россия или Евросоюз? Но ситуация в Украине показала, что эта программа была недостаточно проработана, а интересы таких стран, как Азербайджан, не учитывались в полном объеме.

Инициируя «Восточное партнерство», Европейская комиссия ставила целью сблизить страны-участницы, а вышло так, что предполагаемое единодушие по основным политическим и экономическим вопросом стало яблоком раздора. Программа никак не сблизила страны, а напротив, выдвинула перед ними альтернативы - или ЕС, или Россия, что вовсе не соответствовало национальным интересам испокон века граничащих с Россией стран.

Враждовать с РФ после событий в Украине вряд ли позволит себе хоть одна страна на постсоветском пространстве. Да и нужно ли это? Потому и заглохло объявленное ЕС «партнерство». Да и сама Украина после получения безвизового режима потеряла интерес к этой программе.

Тем не менее недавно глава ее МИДа Павел Климкин предложил Европейскому союзу новые отношения с Украиной, Молдавией и Грузией. Украинский дипломат утверждает, что все эти государства заслужили введение нового формата переговоров, «так называемой усиленной ассоциации». Хотя Украина и лишается стимулов в рамках «Восточного партнёрства» после введения безвизового режима, признает Климкин.

Политик сообщил о начале нового диалога между Украиной и Евросоюзом по поводу введения нового формата отношений.

Этот вопрос поднимался во время встречи Климкина с министрами иностранных дел других стран, «и вопрос получил всеобщую поддержку». При этом Климкин не уточнял, как именно будет выглядеть «расширенная ассоциация» – будет ли расширено участие в Восточном партнёрстве или есть возможность составления нового договора между Украиной и ЕС.

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в свою очередь, заявил haqqin.az, что Баку продолжает участвовать в процессе «Восточного партнерства», но вместе с тем делает упор на двустороннее сотрудничество с ЕС в рамках стратегического партнерства.

«Да, у нас есть ожидания от этой программы, но мы работаем также над соглашением по стратегическому партнерству с ЕС, текст которого сейчас тщательно составляют обе стороны усердно работают», - отметил азербайджанский дипломат.

По мнению же директора Ассоциации независимой прессы Молдавии Петру Маковея, в течение первых пяти лет «Восточное партнерство» как инструмент поддержки Евросоюзом своих восточных соседей полностью оправдало себя, и те страны, которые хотели этим инструментом воспользоваться, продолжают его использовать и по сей день.

Но вместе с тем молдавский политолог видит будущее программы в ее реформировании. «Нужен разный подход к нашим шести странам, - считает он. - ЕС должен действовать по принципу "чем лучше результаты сотрудничества, тем больше поддержки со стороны ЕС", в том числе и финансовой».

А российский политолог Вячеслав Сутырин считает, что устойчивое развитие Восточной Европы невозможно без опоры на несколько центров силы и координацию между ними.

Это позволило бы странам, находящимся между ЕС и ЕАЭС, избежать необходимости выбора по принципу «или-или» выстраивать свободную многовекторную политику. Но теперь эти планы откладываются на неопределенное будущее – в политике Запада принципиально ничего не меняется. Когда-то в будущем сотрудничество между Россией и Европой все же будет восстановлено, а пока «Восточное партнерство» в лучшем случае будет тихо стагнировать, а в худшем – вызовет новые кризисы в Европе.

Программа, по мнению большинства европейских политиков, уже выполнила свою миссию и теперь – или будет реформирована, или уйдет в небытие.