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Мексиканский журналист в американском аду В Вашингтоне забыли о правах человека

Автор: Алхас Исмайлов, отдел политики 

Международная организация «Репортеры без границ» бьет тревогу по поводу тяжелой судьбы мексиканского журналиста, который искал в Соединенных Штатах убежища, а попал в самый настоящий концлагерь для мигрантов.

Мартин Мендес Пинеда

Как говорится в воззвании организации, Мартин Мендес Пинеда (Martin Méndez Pineda) является мексиканским журналистом, которому на родине угрожали расправой. Он искал убежища в США, где с 5 февраля 2017 года находится в заключении в специальном центре. 4 мая Управление США по вопросам иммиграции и таможенного контроля во второй раз отклонило его просьбу об условно-досрочном освобождении на том основании, что он не имеет «существенных связей с местной общиной».

Однако это не соответствует действительности. Мартин получил исключительную поддержку со стороны сообщества города Эль-Пасо, в том числе от местного священника, который предоставил свой дом Мартину в случае его освобождения, а также от многочисленных журналистских и правозащитных организаций, которые выразили серьезную озабоченность по поводу задержания Мартина, и собрались вместе, чтобы ратовать за его освобождение.

Организация «Репортеры без границ» шокирована и разочарована решением Управления США по вопросам иммиграции и таможенного контроля, но исполнена большей решимости после прочтения письма Мартина из заключения. Ниже приводится отрывок из его послания:

«C самого первого дня, когда я ступил в это место, я столкнулся с дискриминацией, оскорблениями и унижениями. Меня перевезли в центр заключения под названием «Западно-техасский следственный изолятор», расположенный в городе Сьерра-Бланка, штат Техас. Это самые худшие дни в моей жизни. Он известен среди заключенных под названием «el gallinero» (курятник), поскольку бараки напоминают хлев для скота или клетки для цыплят. Каждый из них рассчитан приблизительно на 60 человек, но в настоящее время в них проживают более чем 100 человек, которые подвергаются воздействию всевозможных болезней и не имеют доступа к адекватной медицинской помощи.

«Курятник» в Сьерра-Бланке небольшой, с металлическими нарами, изношенными резиновыми матрасами, деревянными полами, ванными комнатами со стенами, покрытыми зеленой и желтой плесенью, сорняками, растущими повсюду, и змеями и крысами, которые приходят по ночам. Охранники смотрят на задержанных с отвращением, и все, что мы им говорим, игнорируется. Очень мало еды, и все, что они говорят вам в ответ на жалобы, так это то, что этого достаточно, чтобы выжить. Находиться в этом месте – настоящее мученичество. Честное слово, это ад», – пишет Мартин в своем письме.

Организация «Репортеры без границ» крайне обеспокоена состоянием психического и физического здоровья Мартина и просит поддержки мирового журналистского и правозащитного сообществ для более эффективной защиты прав мексиканского журналиста. Организация призвала подписать петицию в защиту Мартина и пожертвовать средства на борьбу за его свободу.

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