Основная борьба на предстоящих 19 мая в Иране президентских выборах развернется между умеренно либеральным кандидатом, нынешним президентом Хасаном Роухани, и радикальным консерватором Эбрахимом Раиси. Так прокомментировала предвыборную ситуацию в соседнем Иране для haqqin.az старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, известный эксперт-иранист Елена Дунаева.

По ее словам, президент Роухани подвергался критике со стороны консервативной части иранского общества за плохое состояние экономики страны. «Основная задача консерваторов - не допустить Роухани на второй президентский срок. По иранскому законодательству, всех кандидатов в президенты должен утвердить Наблюдательный совет Ирана, который осуществляет непосредственный контроль за соблюдением конституции ИРИ. Из 1600 претендентов на выборы прошли 6 кандидатов. От либералов в выборах будут участвовать 3 кандидата, и столько же от консерваторов», - отметила Дунаева.

По ее словам, первый и главный кандидат – это Хасан Роухани, который выступает за экономические реформы, против дискриминации женщин. «Он сторонник обеспечения гражданских прав, расширения сотрудничества с Западом, соблюдения договоренностей по ядерной программе. Два других кандидата-либерала - его заместитель Эсхаг Джахангири и его соратник Хашеми Таба. Но они не могут составить конкуренцию Роухани. По данным социологических опросов, эти кандидаты смогут набрать не более 3-4% голосов. Реальным конкурентом Роухани является радикальный консерватор Эбрахим Раиси», - отмечает Дунаева.

Как рассказывает эксперт, Раиси возглавляет самый крупный исламский фонд Ирана — «Астан Кудс Разави». «Но у него нет опыта административной, управленческой работы. Раиси всегда работал в судебной системе. Он строит свою избирательную кампанию на критике социально-экономической ситуации в стране и опирается на низшие социальные слои иранского общества. Два других кандидата-консерватора не могут стать значимой альтернативой Роухани и Раиси», - сказала она.

По словам эксперта, сейчас в Иране главной темой избирательной кампании кандидатов является экономика. «Дело в том, что после отмены санкций ожидаемые крупные капиталы в страну не поступили, зримого роста производства не произошло. Несмотря на 4%-ный рост экономики в 2016 году, для сдерживания инфляции правительству пришлось сократить денежную массу в обороте и снизить объем традиционных для Ирана социальных пособий».

По словам Дунаевой, в Иране только 25% избирателей голосуют по политическим взглядам. «Все остальные голосуют исходя из личных симпатий или по совету других людей. В сельской местности совет за кого проголосовать обычно дает местный мулла. Именно эта часть иранского общества решит судьбу выборов 19 мая. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи старается не демонстрировать свои симпатии в отношении кандидатов. Но в его выступлениях можно проследить критику Роухани».

«В принципе, Раиси можно считать назначенцем Хаменеи, - отмечает иранист. - Верховный лидер ИРИ призвал кандидатов не связывать плохую экономическую ситуацию в Иране с внешними факторами. А ведь Роухани именно с этой формулировкой пришел к власти. Мол, отмена санкций приведет к экономическому развитию и повышению уровня жизни. В целом, я считаю, что победа Роухани даст возможность Ирану стать еще более открытой страной, даст шанс на проведение демократических реформ».

Но если победит Раиси, то по мнению Дунаевой, учитывая трудно прогнозируемую политику США в отношении Ирана, очень может быть, что антизападничество и антиамериканизм Раиси поставят ИРИ на грань войны.