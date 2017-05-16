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Минобороны о попытках сбить вертолет Закира Гасанова

 

«Воздушное пространство Азербайджана, в том числе и воздушные транспортные средства руководства Министерства обороны, надежно и беспрерывно охраняются, данный вопрос находится под постоянным контролем», - заявили в Минобороны Азербайджана, комментируя сообщения в СМИ об угрозах Армении сбить вертолет министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

«Склонность Армении к терроризму и поддержка этой страной терроризма на государственном уровне известны не только Азербайджану, но и всему миру. В арсенале войск имеются высокоточные вооружения и техника для раннего выявления, наблюдения и уничтожения любого объекта, представляющего угрозу воздушному пространству и авиации», - говорится в комментарии.

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