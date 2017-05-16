Арестован дипломат Саргсяна - «вор в законе» Татулян

Широкий резонанс в Ереване вызвал арест в Чехии «вора в законе» Рубена Татуляна по кличке «Робсон» с дипломатическим паспортом Армении в кармане, сообщает haqqin.az со ссылкой на портал primcrime.ru.

Согласно информации, правоохранительным органам Чехии 13 мая на территории страны удалось предотвратить очередную криминальную сходку. Вместе с несколькими «ворами в законе» был задержан и известный сочинский предприниматель Рубен Татулян по кличке «Робсон». По утверждению чешских и российских СМИ, именно Татулян финансировал это мероприятия и въехал в Чехию по выданному на его имя армянскому дипломатическому паспорту.

Рубен Татулян является «смотрящим» по Сочи от клана убитого «Деда Хасана» и передвигается на автомобиле с дипломатическим номером 138 D 307 77 RUS, который ему предоставило посольство Армении в России.

Также стало известно, что именитый воровской авторитет отметился не только тем, что является обладателем дипломатического паспорта Армении и передвигается на автомобиле с дипломатическими номерами. Он также является членом Клуба инвесторов Армении, основанного нынешним премьер-министром Армении Кареном Карапетяном и российским миллиардером Самвелом Карапетяном. На одной из распространенных в соцсетях фотографий «Робсон» красуется вместе с президентом Армении Сержем Саргсяном и олигархом Гагиком Царукяном («Тупой Гаго»). А на другом фото этот армянский инвестор сидит рядом с главным мафиози – бесславно погибшим «Дедом Хасаном».

О том, что правящая элита Армении, лично президент Серж Саргсян и его брат имеют близкие отношения с криминальными авторитетами, известно давно. В свое время покойный «Дед Хасан» при поддержке властей Армении устраивал воровские сходки в Ереване. Захарий Калашов по кличке «Шакро молодой» после своего освобождения также выбрал Ереван в качестве безопасного места для проведения воровского съезда. Так что наличие дипломатического паспорта Армении у «вора в законе» «Робсона» особого удивления не вызывает.

Есть и другая информация, свидетельствующая о тесных связях правящей верхушки Армении с криминальным миром. Так портал Kavkazoved.info недавно опубликовал статью. В которой представлены факты, как новый посол Армении в России Вартан Тоганян получил от армянских криминальных авторитетов предостережение. Посла предупредили о том, что для работы в России недостаточно того, что МИД России принял агреман посла.

После своего назначения В.Тоганян решил убрать некоторые коммерческие структуры из зданий, принадлежащих армянскому посольству, однако встретил вооруженное сопротивление. Серьезное давление на посла оказывали криминальные круги как Москвы, так и Еревана. Дело дошло до того, что армянский дипломат мог выходить из здания посольства лишь в сопровождении охранников-чеченцев, которых он нанял в частной охранной фирме.

Тем не менее армянское посольство в РФ аннулировало около 20 дипломатических паспортов. На одном из совещаний В.Тоганян даже пригрозил раскрыть имена владельцев этих паспортов и их покровителей. После этого в адрес посла посыпались угрозы, и он стал избегать места большого скопления людей и передвигаться в сопровождении вооруженной охраны. По некоторым сведениям, общий бизнес с криминалитетом имел и бывший консул армянского посольства. Этого дипломата потом перевели в Государственный комитет Армении по доходам.