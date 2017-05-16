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США поддержат Турцию в борьбе с ИГИЛ и ПКК Пресс-конференция Трампа и Эрдогана

 

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Турции в борьбе с группировкой "Исламское государство" и ПКК, пишет Hürriyet.

"Сегодня мы столкнулись с новым врагом и должны бороться с ним вместе. Мы столкнулись со многими террористическими атаками в последнее время, мы стоим вместе и предлагаем нашу поддержку народу Турции. Мы поддерживаем Турцию, которая находится на передовой по борьбе с терроризмом, которая борется с такими террористическими группами, как ИГ и ПКК", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Таийпом Эрдоганом в Вашингтоне.

Во вторник, 16 мая, начинается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, который пройдет на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением Дональда Трампа о вооружении сирийских курдов, ведущих борьбу против группировки ИГ. Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции ПКК, которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической.

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