Трамп заменит своего пресс-секретаря

Администрация президента США Дональда Трампа предложила должность пресс-секретаря Белого дома, которую занимает Шон Спайсер, журналистке, бывшему прокурору Сан-Франциско и Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Кимберли Гилфойл, работающей в настоящее время на телеканале Fox News. Об этом 48-летняя Гилфойл сообщила в опубликованном интервью газете The Mercury News, передает ТАСС.

По ее словам, данная тема поднималась неоднократно "рядом должностных лиц" в администрации Трампа.

"Я патриот, для меня честь служить своей стране. Предлагаемая мне работа трудна, на такой должности нужен человек решительный, сосредоточенный, умеющий коммуницировать и обладающий глубокими знаниями", - отметила она, отказавшись раскрыть подробности.

На прошлой неделе американские СМИ распространили информацию, будто Спайсером недовольны и собираются отправить в отставку, заменив на его первого заместителя Сару Хакаби-Сандерс. Основания для этого есть, так как пресс-секретарь, по мнению прессы, неоднократно допускал оговорки, неточные выражения и ошибки.