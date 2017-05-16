В России женщина выкинула 5-летнюю дочь в окно

В Ростове-на-Дону женщина сбросила пятилетнюю дочь с лестничного пролета в одной из поликлиник города. Об этом во вторник, 16 мая, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник в поликлинике Центральной городской больницы имени Семашко. Женщина 1986 года рождения бросила пятилетнюю дочь с лестничного пролета второго этажа. Впавшую в кому второй степени и получившую множественные переломы костей черепа девочку госпитализировали.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).