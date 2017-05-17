Секретная служба блокировала Белый дом

Секретная служба США перекрыла входы и выходы из Белого дома; причины пока неизвестны, передает агентство Рейтер.
Дополнительные подробности пока не сообщаются.
Секретная служба США перекрыла входы и выходы из Белого дома; причины пока неизвестны, передает агентство Рейтер.
Дополнительные подробности пока не сообщаются.
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