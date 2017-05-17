«Суть добровольной реструктуризации обязательств Международного банка Азербайджана, о чем и заявил недавно МБА, сводится к переводу его долгов перед иностранными кредиторами и нашим Нефтяным фондом на азербайджанское государство. Согласно опубликованному самим банком плану реструктуризации речь идет о 37 кредитах на общую сумму 3,337 млрд. долларов. В основном это долги перед иностранными кредиторами на сумму 2,337 млрд. долларов. Еще 1 млрд. долларов – это депозит нашего Нефтяного Фонда в МБА». Об этом haqqin.az заявил банковский эксперт и юрист Акрам Гасанов.

Напомним, что речь идет о заявлении о банкротстве Международного банка Азербайджана, которое представители МБА подали в Нью-Йорке, чтобы получить помощь в реструктуризации долга в размере 3,3 миллиарда долларов.

«Наверняка, 2,337 млрд. долларов также будут выплачены иностранным кредиторам за счет резервов Нефтяного Фонда, поскольку в госбюджете средства для этого не заложены. Чем вызвано такое решение? Почему государство взваливает на свои плечи такой большой груз? Все мы знаем, что сотворил с этим банком Джахангир Гаджиев. Повторяться и уходить в историю смысла нет. Результат налицо.

За последнее время государство выкупило у банка проблемные кредиты примерно на сумму 10 млрд. манатов. Кроме того, государство внесло в уставный капитал банка еще 600 млн. манатов, а также в качестве депозита – дополнительно 1,3 млрд. долларов и 70 млн. манатов. Но даже после таких крупных финансовых вливаний, равных почти годовому бюджету страны, прошлый год банк закончил с убытком на сумму 1,74 млрд. манатов», подчеркивает Гасанов.

Эксперт напоминает, что уставный капитал МБА составляет 1,24 млрд. банк. Для возврата всех долгов не хватает полмиллиарда манатов. То есть банк не просто неплатежеспособен, де-факто он – банкрот! Судя по опубликованному банком плану реструктуризации, срок погашения некоторых внешних долгов уже наступил в апреле-мае, но он не в состоянии их оплатить. А потому очевидно, что без помощи государства объявление МБА банкротом в судебном порядке – лишь вопрос времени.

«С финансовой точки зрения, такой вариант, как ни странно, выгоден государству. Ведь по законодательству, оно, как основной акционер банка (более 95% акций у государства), отвечает только за возврат вкладов физических лиц. А это сравнительно небольшая сумма, и ее возврат возможен за счет средств самого банка. Некоторые кредиты МБА взяты под госгарантии, а, значит, и за них государство в ответе. Но опять-таки это не все кредиты, а не достает всего-то 500 млн. манат или примерно 294 млн. долларов. Таким образом, в случае официального банкротства МБА государство практически не понесет никакие (!) расходы», - говорит собеседник.

Другое дело, что кредиторы банка, в том числе иностранные, потеряют миллиарды. Тем самым будет нанесен большой урон репутации Азербайджана, как надежного заемщика, наш суверенный рейтинг просто рухнет.

«Нельзя забывать и о том, что наши другие госкомпании вроде SOCAR тоже заимствуют за рубежом крупные суммы. После такого им бы не только больше не доверяли, но и потребовали досрочного возврата уже набранных кредитов. Негативные последствия такого решения еще больше сказались бы внутри страны. МБА – системообразующий, крупнейший банк страны. Его банкротство де-факто означало бы крах всей банковской системы, началась бы паника. Вот почему государство из двух зол выбрало меньшее», - отмечает юрист.

В долгосрочной перспективе, как считает Гасанов, это решение, хотя и сопряжено с большими финансовыми затратами, является единственно верным и мудрым.

Но могло ли государство без такого громкого процесса, как реструктуризация обязательств, просто тихо по мере наступления сроков платежа по долгам МБА осуществлять дополнительные финансовые вливания в этот банк, чтобы тот продолжал исполнять свои обязательства?

«Могло. Но этот вариант был отвергнут потому, что МБА готовится к приватизации, а потому должен быть срочно очищен. Президент еще два года назад издал указ о мерах по оздоровлению МБА для его скорейшей приватизации. Дальше тянуть волынку смысла просто нет. Надо исполнять указ главы государства», говорит Гасанов.

Могло ли государство сразу в разы увеличить капитал МБА и немедленно начать его приватизацию?

«Могло. Но лишаться сразу 3,3 млрд. долларов нецелесообразно, с практической точки зрения. А предлагаемая реструктуризация (переход долгов банка государству) в принципе никак не ухудшает положение кредиторов. Ведь вместо банка теперь их должником будет само государство. О таком может только мечтать любой кредитор. Для государства же такой вариант хорош еще и тем, что платить придется не сразу, а по мере наступления сроков платежей (срок последнего платежа наступает аж в 2025 году). При всем этом следует отметить слабую проработку вопроса, а порой и дилетантство текущего руководства МБА и Палаты по надзору за финансовыми рынками», - отмечает Гасанов.

«Начнем с того, что решение о реструктуризации обязательств должно было принять общее собрание акционеров, а не наблюдательный совет банка. Так, согласно статье 99.3 Гражданского кодекса сделки на сумму более 25% от чистых активов акционерного общества должны быть одобрены общим собранием акционеров. Но общее собрание не созвали. А ведь закон есть закон. Конечно, вне всякого сомнения, акционеры единогласно поддержали бы данную инициативу. Кто не захочет, чтобы долги его компании заплатило третье лицо?!

Кстати, прочие акционеры банка, владеющие около 5% всех акций банка, в результате всего этого получат доход в форме увеличения рыночной стоимости их акций. А потому налоговым органам следует подумать: нет ли тут подвоха? В любой другой стране государство, спасающее банк-банкрот, просто отняло бы акции у других акционеров, и делу конец. У нас поступили гуманно. Но пусть хотя бы налог заплатят», - отмечает эксперт.

Далее, со ссылкой на статью 57-11.11 Закона «О банках» объявлено, что для одобрения реструктуризации достаточно согласия 2/3 кредиторов банка. «Но при этом почему-то забыли об имеющей приоритет статье 522.2 Гражданского кодекса, согласно которой для перехода обязательства на третье лицо требуется единогласное согласие кредиторов. Опять-таки вряд ли кредиторы МБА возразят против реструктуризации: кто не захочет, чтобы его должником был не банк, а напрямую государство, владеющее этим банком?! И тем не менее, закон есть закон».

Как отмечает Гасанов, еще хуже дела обстоят дела с опубликованным планом реструктуризации обязательств МБА. За несколько дней МБА на своем сайте опубликовал разные версии этого плана, где даже количество кредитов и суммы отличались (и это при том, что план якобы утвержден судом). Более того, несмотря на то, что азербайджанская версия плана является официальной и якобы английская является переводом, даже при поверхностном взгляде на документ становится очевидным, что наоборот, документ изначально был подготовлен на английском и лишь затем переведен на азербайджанский. Притом переведен очень плохо, в результате чего там даже есть противоречия с Законом «О банках»: например, вместо “kreditorların ümumi yığıncağı” написано «iddiaçıların toplantısı”.

«А самое главное: в плане нигде так и не указана суть предлагаемой реструктуризации (переход долгов к государству). Такое впечатление, что просто взяли из Интернета первую попавшуюся форму документа о реструктуризации обязательств и адаптировали под себя, забыв при этом о сути проводимой реструктуризации.

Без пресс-релиза банка, только на основе плана назначение последнего просто непонятно, а ведь пресс-релиз как раз должен быть о плане, в котором конкретики нет. И именно из-за такого непрофессионализма и неграмотности как внутри страны, так и за рубежом возникли всякие небылицы о якобы банкротстве МБА, чуть ли не крахе финансовой системы Азербайджана и т.п.», - указывает собеседник.

Даже в братском Казахстане заволновались за судьбу своих вложений в МБА. Короче, вместо того, чтобы показать всему миру, как азербайджанское государство горой стоит за свой банк, подтвердить наш статус надежного партнера, прямо накануне открытия Исламиады, когда к нам приковано такое внимание, МБА и Палата умудрились на ровном месте создать панику и повод для злорадства наших недругов.

«И руководству МБА, и Палате надо серьезно поработать над собой. Ведь настоящая работа только начинается. Государство делает из банка с убытком в 1 млрд. долларов банк с прибылью в размере более 2 млрд. долларов! Лучших стартовых условий для приватизации и быть не может. Теперь получившим карт-бланш руководству банка и Палате предстоит хотя бы не растерять эти позиции (на усиление позиций с таким непрофессиональным подходом рассчитывать не приходится), чтобы как можно подороже продать банк потенциальным инвесторам. Ведь банк – структура коммерческая, и основная цель его главного акционера, т.е. государства, как можно больше на нем заработать».

К сожалению, мы уже привыкли, что МБА – источник не прибыли, а убытков для нашей страны. И с этим надо кончать, считает эксперт.

«И дело не только в выгодной приватизации банка. Надо еще вернуть многомиллиардные проблемные кредиты, созданные дуэтом Махмудов-Гаджиев. Эта работа почти 2 года назад поручена организации «Аграркредит» во главе с Мамедом Мусаевым.

Но за все это время «Аграркредит» так и не проинформировал общество о своей работе: как идут дела, что вернули, какие есть проблемы, где нужна помощь и т.п. А ведь такая работа в первую очередь требует полной транспарентности. И не только потому, что иначе организацию будут подозревать в коррупции и злоупотреблениях (что поделать, как слышим про МБА, сразу об этом думаем!). А просто потому что речь идет о массовой распродаже имущества и залогов заемщиков. Как же «Аграркредит» умудряется всю эту работу проделать без аукционов и объявлений? Кому, что и как продает? Короче, пора, давно пора выйти из тени и доложить обществу о своих успехах. Тогда и не совсем обидно будет, что за счет народного добра сегодня приходится возвращать долги гаджиевых и махмудовых».

Гасанов считает, что наши правоохранительные органы также должны продолжить работу по выявлению прочих лиц, замешанных в разграблении МБА.

«Ведь не воровал же Гаджиев в одиночку. Ему помогали даже не десятки, а сотни его сотрудников. Где они сегодня, чем занимаются? Все еще работают в МБА? А куда смотрел Центробанк, бывший все эти годы органом банковского надзора? Почему проморгал такие хищения? А как все эти годы аудировала МБА всемирно известная аудиторская компания Deloitte? Ведь упустить можно мелкие и редкие нарушения и злоупотребления! А сегодня очевидно, что в МБА редкими были как раз законные действия…», - подчеркнул Акрам Гасанов.