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Абдуллаева заплатила около 1 миллиона гадалке, чтобы вернуть мужа haqqin.az из зала суда

Автор: Инара Рафикгызы, собкор 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу Таймины Абдуллаевой – жены предпринимателя Барата Абдуллаева. Супругу бизнесмена обвиняют в сопротивлении полиции, изготовлении фальшивых документов и мошенничестве, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Председательствует на процессе судья Рамелла Аллахвердиева.

Таймина Абдуллаева в своих первых показаниях на суде заявила, что виновной себя не признает. Женщина сообщила, что вышла замуж за Барата Абдуллаева в 1990 году и у них есть сын. Далее она утверждала, что не собиралась присваивать ни квартиру, в которой она проживала вместе с мужем, ни его золото.

По словам обвиняемой, некоторое время назад из-за того, что муж завел себе женщину на стороне, у них в семье отношения разладились. Супруг много времени проводил за границей, а по возвращении жил в своей новой семье. Поразмыслив, Т.Абдуллаева решила, что на ее мужа наложили порчу и необходимо ее снять.

Женщина обратилась за помощью к некой гадалке Сакине, которая согласилась снять с ее мужа заклятие за 20 тысяч манатов. Гадалка взяла деньги и обещала, что через месяц все проблемы Таймины будут решены.

Через месяц Таймина позвонила гадалке и сказала, что хочет продать объекты мужа и квартиру, но пока это не удается, и попросила ворожейку ей помочь. Однако на этот раз гадалка предложила Таймине помощь экстрасенса, разумеется, за дополнительные 10 тысяч манатов.

«Деньги я давала не экстрасенсу, а гадалке. Заложила свои золотые украшения в ломбарде и дала ей деньги. Она обещала, что обе мои проблемы будут решены в ближайшее время. Но прошло три месяца, а все оставалось по-прежнему. Тогда я позвонила гадалке и попросила вернуть мои деньги», - уверяла обвиняемая.

Сакина не отказывалась вернуть деньги, но только после того, как Таймина поможет ей небольшой суммой. Дело в том, что она, мол, наряду с заклинаниями занимается ввозом в Азербайджан из Грузии электродов для сварки и машин и сейчас позарез нуждается в финансах, чтобы привезти новую партию товара. Ну а как только она продаст свои электроды, тут же вернет все взятое у Таймины.

Барат Абдуллаев

«Мне пришлось взять деньги в долг под проценты и вручить Сакине 20 тысяч на ее товар. Но она и в этот раз меня обманула. На мое очередное требования отдать мои деньги, она предложила оформить на мое имя салон красоты в Ахмедлы. Якобы салон стоил 100 тысяч, а Сакина должна была мне 50 тысяч. То есть я должна была дать еще 50 тысяч, чтобы ее объект перешел мне», - рассказала обвиняемая.

Таймина Абдуллаева обвиняется также в попытке присвоения квартиры мужа. По этому поводу она поведала следующее.

«Я потеряла свой паспорт и, когда оформляла новый, заявила, что не замужем. Получив новое удостоверение личности, я заложила квартиру. Мне дали 110 тысяч, 60 из которых я передала Сакине, а 35 тысяч вернула в ломбард.

Прошло еще два месяца, а Сакина так и не оформила свой салон на мое имя. Я платила кредитной компании по шесть тысяч манатов в месяц, иначе бы потеряла квартиру. Но когда предложила гадалке оформить договор о долге, она отключила телефоны. Тогда я обратилась в полицию», - утверждала обвиняемая.

В своем заявлении предприниматель Барат Абдуллаев обвинил супругу в том, что она присвоила часть золота, а другую часть заложила в ломбарде. Он также обвинил жену в том, что она продала их общую квартиру и присвоила деньги, предварительно подделав документы, тем самым нанеся ему ущерб в размере 890 тысяч манатов.

Отметим, что Барат Абдуллаев владеет в Баку отелем и торговыми объектами. Он уже подал в суд заявление о разводе.

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