Почему-то официальный Киев скрывает наличие еще одной независимой республики на территории Украины. В отличие от Донецка и Луганска, к ней отношение Киева нежнейшее, как к любимому детищу. Киев не обижает третью независимую республику арт-обстрелами и танковыми атаками. Батальон «Азов» не перекрывает трассу для товаров в сторону польской границы, а местных жителей не называют в Киеве бандитами или колорадами. Никто не посылает батальоны усмирять независимую от Незалежной республику. Заодно заставить жителей признать Киев не только материю городов русских, но всех славянских и даже части городов католического мира.

Здесь нет блокпостов и оккупантов, и Порошенко не обращается по поводу третьей независимой республики в ЕС и к Меркель с мольбами обрубить наконец «руку Москвы». Здесь все наоборот. Солдат, павших в боях за славу своей республики, называют верными сынами Украины и на их места конкурс как во ВГИКе, чуть ли не сорок человек на место. Любимица Киева называется Янтарная Народная республика, чиновники ласково называет ее Янурка. Находится Янтарная республика на территории Волынской и Ровенской областей, здесь в густых лесах 10 тысяч старателей под неусыпным контролем 10 тысяч охранников добывают янтарь.

Янурка самое популярное имя в Украине

Революции создают новые имена. После революции 1917 года отмечается всплеск народного творчества именно в этой области. Родители называли своих дочерей сталинами – тракторинами, и в Баку в 1928 году родился мальчик, которого назвали Заклемент, что означает «вставай проклятьем заклейменный».

Майдан 2014 года также подарил Украине новые имена и самое популярные - Янурка, Нуярка и Няурка. Все три имени импровизации на тему Янтарной народной украинской республики, которая возникла 6 лет назад на западе страны. И никаких тут вам АТО, обращений за помощью от агрессии России в ЕС и США, никаких добровольческих батальонов.

Киев в восторге от существования независимой республики на западе страны. Это оазис дисциплины в атмосфере массового невроза после избрания Трампа и охлаждения ЕС к Незалежной. Янтарная считается образцовой республикой с самым низким уровнем преступности, наркомании и алкоголизма в Европе. Оазис стабильности и торжество немецкой дисциплины в море украинского разброда и длящейся уже третий год весеннее - подростковой распутицы. Здесь действуют законы и норма - верховенство суда. Правда, местного, независимого от Киева.

Украинский янтарь - ровесник и во многом аналог прибалтийского, одинаков и возраст - 40-50 млн. лет, и образовался, когда Карпатские горы, точнее Прикарпатье было берегом теплого моря. Янтарь прекрасного качества и залегает неглубоко, весь лес изрезан рвами, сотни гектаров леса изуродованы сетью каналов и траншей, в которых ведется добыча. Себестоимость невелика за счет небольшой глубины залегания и дешевизны труда старателей. На заре янтарного бума шесть лет назад, глубина залегания была от 50 см. Пласт самоцветов называют нежно – голубая земля.

Украинский янтарь отличается по цветовой гамме от балтийского, и очень котируется на мировом янтарном рынке. В ноябре прошлого года за 1 кг самородков ювелирных фракций давали до трех тысяч долларов, сейчас цена повыше трех тысяч. В последние годы Янтарная украинская республика экспортирует заграницу до ста тонн ежегодно. То есть, как минимум на 300 миллионов долларов в год.

Но самородок самородку рознь. В ноябре 2015 на складах Янтарного комбината в Калининградской области были конфискованы припрятанные 5 тонн янтаря стоимостью в 4,36 млрд. рублей.

Украинский янтарь такого же качества, то стоимость ста тонн взлетает до 87 млрд. рублей, по нынешним временам – почти полтора миллиарда долларов. В начале апреля 2016 года при обысках контролируемых бывшим главным дилером Янтарного комбината Виктора Богдана обнаружено 60 тонн ювелирного янтаря стоимостью в 4,5 млрд. рублей. То есть, 5 тонн высокого качества стоили как 60 тонн качеством ниже. После замены сбежавшего Богдана на Зацепина и был введен мораторий на экспорт янтаря, и в 2015 году цена взлетела в 5-7 раз.

5 тонн отличного качества самородков теперь стоят 22 млрд. рублей, то есть 1 тонна янтаря высокого качества стоит 73 млн. долларов.

Экспортируют украинский янтарь в Польшу, где мастера творят из самородков чудеса ювелирного искусства, польские изделия очень котируются на Востоке.

Если Украина извлекает из 1 кг янтаря 3000 долларов, то польские мастера от 1 кг янтаря - в 20-24 раза больше, в зависимости от качества ювелирного изделия. Но и рост цен не остановил местную мафию от интенсивного вывоза янтаря в Польшу.

Хотя при таком гигантском росте стоимости янтаря надо бы начать производство ювелирных изделий, а не гнать драгоценности как сырье и дарить предприимчивому соседу миллионы. Польша – мировой лидер по продаже ювелирных изделий из янтаря, на втором месте Литва, на третьем – Россия. Тройка лидеров запрещает экспортировать свой янтарь как сырье, а Украина, имея великолепные по качеству самородки, продает в Польшу и Литву необработанный янтарь.

Все возвращается на круги своя, когда Украина была сырьевым придатком более предприимчивых партнеров по Речи Посполитой - Польши и Литвы. Когда всем заправляли польско–литовские магнаты, не подпуская украинскую элиту к дележу жирного посполитовского пирога.

Польша была мастерской, Украина поставщиком сырья. Эта средневековая система вновь возродилась и Киев не имеет никаких возражений против возвращения к старой схеме Темных веков. Более того, крышует Янтарную мафиозную республику, имитируя попытки выбить с Волыни и из Ровенских лесов батальоны частных охранных армий.

Ребята там собрались крутые и сопротивляются яростно, с удовольствием и не боятся применять оружие против редких набегов правоохранительных органов. Пресса украинская полна желчных разоблачений про царящие в Янтарной республике нравы Дикого Запада, где периодически пропадают старатели при попытке самостоятельно вынести из ровенских лесов приглянувшийся им самородок. Нравы покруче, чем на Клондайке и Калифорнии во времена золотой лихорадки, поскольку система видеокамер и другие достижения контроля за рабами ужесточает наказание.

Тонны янтарных изделий из Польши и Литвы выставлены на продажу в Эмиратах и тоннами поставляются в Китай, где в отдельных регионах - буквально культ янтаря. Для давно создавшей весьма прибыльную янтарную индустрию Польши - это знак не продавать сырье, а скупать его во всех странах. В Украине ясные сигналы рыночной экономики воспринимаются иначе - быстрее и больше продавать туда, где есть ажиотажный спрос, а местные мастера пусть скупают янтарь в Доминиканской республике, что они и делают. Рада и МВД дружно демонстрируют перед янтарной мафией беспомощность, которая хороша окупается.

«Грабительская» политика Польши, за бесценок скупающая украинский янтарь, настолько выгодна тем, кто крышует янтарную мафию, что польским скупщикам дан зеленый свет. Не желая замечать, что скупщики янтаря не только грабят Украину, но и ставят ее в унизительное положение. Тактика крышевания разоблачает киевскую власть. Никак нельзя в поражении теперь и от третьей независимой республики обвинить Москву. Как раз тут Москва действует во благо Украине. Запрет экспорта янтаря из Калининграда взвинтил цены на мировом рынке настолько, что самое время поощрять собственных мастеров и развивать свое производство ювелирных изделий. Чем более растет экспорт из независимой Янтарной республики, тем труднее винить в развале экономики Украины коварных москалей.

Янурка – предательница

Те, кто крышует Янтарную ставят в смешное положение Украину перед Польшей и Литвой. В Янурке все вопиюще не нормально. Врио губернатора Калининграда А. Алиханов стремится поднять вклад янтаря в бюджет области от 1% до пяти, все страны Балтии борются с контрабандным вывозом янтаря, а в Янтарной республике задача – вывоз добычи за рубеж до последней янтарной пылиночки. В Польше патриотизм – борьба с незаконным вывозом, здесь патриотизм – вывезти все и быстро.

Чем дороже ювелирные изделия из янтаря, чем выше прибыль получает Польша, тем обиднее истинному патриоту украинскому за державу. Получая крохи от янтарного пирога, подарить за бесценок Польше и Литве шанс создать янтарное ювелирное производство. Читают украинцы про проделки хозяев Янтарной республики и втайне признаются: нам враги внешние не нужны! Наших за глаза хватает. Как может относиться Польша к сырьевому придатку? Надо утащить у них все, что можно. Янтарь, пшеницу, уран, Львов, Галицию ….

Если цены самородков растут со скоростью в 10-20% ежегодно, то цены на ювелирные изделия в Азии растут со скоростью в 40-50% ежегодно. А есть еще спрос миллионеров, которые желают иметь персональные Янтарные комнаты. Еще больше заказов от фешенебельных отелей и казино на янтарные стены в игорных залах, барах и кафе для элитных гостей.

За счет Украины Польша стала монополистом на мировом рынке янтарных ювелирных изделий. Все как во времена Речи Посполитой, когда казаки походом шли на польских панов, жирующих на украинском простодушии, открытости, распахнутости и прочих укроценностях. В 21 веке Тараса Бульбу должны бы заменить институты власти. Но ни партии националистов, ни Рада не в состоянии защитить интересы будущих поколений, которое независимая Янтарная республика лишает такого солнечного лотерейного выигрыша как янтарные самородки. По прогнозу экспертов, по мере истощения запасов к 2020 году стоимость 1 кг самородков ювелирного качества достигнет на мировом рынке семи тысяч долларов.

Самостийная республика на западе Украины с процветающим мафиозным прикрытием явление крайне болезненное певцов украинской исключительности. Солнечный камень янтарь с беспощадностью ракетных установок типа «Смерч» или «Удар» высвечивает остро воспринимаемую украинцами проблему самооценки: опять мы - сырьевой придаток Польши! А может в этом причина протеста независимых республик на востоке? Все дело в Янурке – предательнице, сам факт ее процветания слишком явно раскрывает, разбалтывает тайны киевского двора.

Нет что бы создать ювелирную отрасль и вступить в соревнование со своими когда-то партнерами по Речи Посолитой – Польшей и Литвой. Отдаем им за гроши золото – валютный запас страны и теряем шанс создать свой, национальный Алмазный фонд.

За что майданили? За жирующую на наших самородках Польшу? -спрашивают украинцы и это возмущение никак не направить на Россию.

Мафия янтарная неуклюже обороняется - вы думаете, мы растаскиваем народное добро, что бы карманы себе набить, счета в банках немецких пополнить? Да мы родину защищаем. Если бы мы не продавали за бесценок янтарь Польше, Варшава давно объединилась бы с Москвой и оттяпала у нас Львов. Так что разбазаривание родины в нашем случае единственный шанс ее сохранить.

Если бы янтарная авантюра не бросалась в глаза и ее не замечали бы в Польше, Литве и России, то можно было и дальше уверять запад в том, что страна переживает светлейший этап в своем возвращении в Европу. Но слишком заметны потери на фоне жирующей на украинском янтаре Польши. История янтарного унижения говорит - времена лихие и для лихих. Быстро распродать самородки и исчезнуть вслед за ними в темных улочках стамбульского рынка янтарных изделий из загадочной страны с каким – то уж слишком игривым названием - Янурка.

Кто больше угроза Донецк или Янтарная республика – большой вопрос. Процветающая Янтарная расширяется, она стала примером, образцом для подражания. В каждом регионе олигархи хотят создать персональную Янтарную республику.

Прибыли Янтарной вдохновляют на создание империй внутри Украины. Каждому патриотическому движению по своей Янтарной республике постановили 16 марта партии оппозиции. Партии «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» подписали Национальный манифест. Три партии – богатыря хотят заменить собой Порошенко. Манифест требует «возвращение» ядерного статуса Украине (эта страна им никогда не обладала), разрыв дипотношений с РФ, создание мощной армии, готовой вернуть Донбасс и Крым. Для таких амбициозных планов Янтарная должна сменить хозяев.

Последний пример заразительности украинского янтарного стиля: наряду с российскими банками произошел рейдерский захват компании «Мегаполис» – лидера по продажам сигарет, сети кафе «Кофе-хауз» и ресторанов Ogorod.

С «Огородом» все ясно – русский капитал, но зачем надо было обувной магазин Carlo Pazolini отжимать? Чем макаронник Карло не угодил?

Вольница Янтарной республики волнует души олигархов и смущает ярким и эффектным вызовом. Еще один шаг, еще одно усилие и можно подойти к финальной стадии и взовьются тогда над Незалежной веселые флаги Гуляй-Поле. Что еще более сблизит Меркель с Путиным в их тайном союзе «За Европу без сирий и курдистанов».