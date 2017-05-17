Штаб Трампа обвинил американских чиновников в саботаже

"Вы знали, что СМИ были готовы достать нас. Но, к сожалению, это не только фальшивые новости… Есть люди внутри нашей невыборной бюрократии, которые хотят саботировать президента Трампа и все движение "Америка прежде всего", — говорится в заявлении штаба президента США Д.Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб президента.

Штаб также напоминает о предвыборном обещании президента "осушить болото", под которым понималась борьба с чиновниками и политиками в Вашингтоне, которые, по мнению Трампа, не работают во благо американцев.

Наибольшее негодование и беспокойство Трампа вызывают многочисленные утечки закрытой информации из его администрации в СМИ.