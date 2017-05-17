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Армяне стреляют из минометов

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 110 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы (28 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

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