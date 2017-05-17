Минобороны Азербайджана об ожесточенной перестрелке на фронте

Начиная с вечера 16 мая и на протяжении всей ночи с 16 на 17 мая подразделения Вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу из минометов различного калибра позиции азербайджанских войск и прифронтовые населенные пункты, говорится в специальном заявлении Минобороны Азербайджана.

В то же время противник применил боевые беспилотные аппараты (БПЛА). Однако из-за низкого качества этих БПЛА никакого ущерба они не нанесли.

Подразделения азербайджанской армии незамедлительно предприняли ответные меры.

Вооруженные силы Азербайджана не имеют потерь ни в технике, ни среди личного состава. Выпущенные противником снаряды попали на пустые посевные участки и в окрестности населенных пунктов.

Минобороны Азербайджана заявляет, что оперативная обстановка полностью контролируется Вооруженными силами страны.