Подписаться на уведомления
 

Руслан Лунев и Максим Шемберев получат все, что заработали на Исламиаде 600 тысяч манатов!

Автор: Отдел спорта 

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов опроверг слухи о том, что азербайджанские спортсмены, завоевавшие на Исламиаде в Баку больше одной золотой медали, получат премиальные лишь за одно золото.

Этот вопрос активно обсуждается сегодня общественностью страны с учетом того, что у нас есть несколько таких спортсменов, в том числе и завоевавшие по четыре золотые награды стрелок Руслан Лунев и пловец Максим Шемберев.

Отвечая на вопрос haqqin.az, Азад Рагимов заявил:

«Есть соответствующее распоряжение президента, и никакие слухи его изменить не могут».

Напомним, за золото в сумме каждый азербайджанский спортсмен получит по 150 тысяч манатов. Это значит, что Лунев и Шемберев уже заработали по 600 тысяч. Также их тренеры за каждое золото получат по 75 тысяч. Отметим, что тренером Руслана Лунева является его отец Владимир Лунев.

2306 просмотров


Старости
«Немного выдержки, и Азербайджан сможет сделать безошибочный выбор»
«Немного выдержки, и Азербайджан сможет сделать безошибочный выбор» комментирует Ричард Хигот
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
18 Май 20° / 14°
19 Май 23° / 15°
20 Май 26° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8905 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Рафаэль Агаев: «Я был кондуктором в автобусе, кричал «бир Низами»
Элин Сулейманов устроил премьеру «Али и Нино» в Вашингтоне фото
Половину золота Азербайджану на Исламиаде принесли легионеры
Азербайджанского журналиста наказали за информацию о разведывательной деятельности
Милли Меджлис соберется на внеочередное заседание
Международный банк представил автоматизированные депозитные ячейки
В Дагестане школьника расстреляли из-за алычи
«Ювентус» пригласил Рафаэля Агаева
Нападение на здание телерадиокомпании в Афганистане
«Хиджаб – моя религия, так должна одеваться каждая» Чемпионка Исламиады, удивившая Азербайджан
Массовая драка между турками и армянами в Вашингтоне Из-за визита Эрдогана; видео
Руслан Лунев и Максим Шемберев получат все, что заработали на Исламиаде 600 тысяч манатов!
Минобороны Азербайджана об ожесточенной перестрелке на фронте
Пожар в многоэтажке в Баку: жильцы эвакуированы
Армяне стреляют из минометов
Нефть подешевела
Штаб Трампа обвинил американских чиновников в саботаже
Третья "независимая республика" в Украине размышления публициста
Абдуллаева заплатила около 1 миллиона гадалке, чтобы вернуть мужа haqqin.az из зала суда
Межбанк и Палата на ровном месте создали панику в Азербайджане экспертный анализ
Секретная служба блокировала Белый дом
Эрдоган пригласил Трампа с семьей посетить Турцию
В России женщина выкинула 5-летнюю дочь в окно
Трамп заменит своего пресс-секретаря
ВОЗ назвала самую пьющую страну Европы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться