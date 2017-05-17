Министр молодежи и спорта Азад Рагимов опроверг слухи о том, что азербайджанские спортсмены, завоевавшие на Исламиаде в Баку больше одной золотой медали, получат премиальные лишь за одно золото.

Этот вопрос активно обсуждается сегодня общественностью страны с учетом того, что у нас есть несколько таких спортсменов, в том числе и завоевавшие по четыре золотые награды стрелок Руслан Лунев и пловец Максим Шемберев.

Отвечая на вопрос haqqin.az, Азад Рагимов заявил:

«Есть соответствующее распоряжение президента, и никакие слухи его изменить не могут».

Напомним, за золото в сумме каждый азербайджанский спортсмен получит по 150 тысяч манатов. Это значит, что Лунев и Шемберев уже заработали по 600 тысяч. Также их тренеры за каждое золото получат по 75 тысяч. Отметим, что тренером Руслана Лунева является его отец Владимир Лунев.