«Ювентус» пригласил Рафаэля Агаева

Знаменитый азербайджанский каратист, многократный чемпион мира и Европы, победитель Исламиады в Баку Рафаэль Агаев получил приглашение от итальянского футбольного клуба «Ювентус».

Рафаэль является большим поклонником туринского клуба. По его собственным словам, об этом узнали в «Ювентусе» и прислали «бриллианту мирового каратэ» приглашение приехать в Турин, посетить музей клуба, стадион.

Как известно, «Юве» вышел в финал Лиги чемпионов, который состоится в Кардиффе. Но туда Агаев не поедет. «Буду смотреть финал в Баку с друзьями», - отметил каратист.

"Мой самый любимый футболист в "Юве" - Джанлуиджи Буффон. А "Милан" я ненавижу", - добавил спортсмен.