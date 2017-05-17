Нападение на здание телерадиокомпании в Афганистане

Неизвестные совершили вооруженное нападение на здание государственной телерадиокомпании Афганистана в городе Джелалабаде на востоке стран, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Согласно этой информации, нападение произошло в среду в районе 10:00 по местному времени в административном центре провинции Нангархар, сообщает телеканал.

В этом же районе расположены административные здания провинции.

Очевидцы сообщают о стрельбе внутри здания телестанции, которая относится к государственной телерадиокомпании Афганистана, отмечает Tolo News.