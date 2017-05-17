В Дагестане школьника расстреляли из-за алычи

В столице Дагестана Махачкале восьмиклассник залез на крышу гаража, расположенного рядом со школой, чтобы сорвать алычу. Однако сделать этого не успел - раздались выстрелы, школьник упал и потерял сознание, передает Вестник Кавказа.

Свидетелями произошедшего стали его одноклассники – они позвали учителей, вызвали "скорую" и полицию.

Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии в детскую больницу Махачкалы, прооперировали, сейчас он в реанимации.

"Операция тяжелая, задеты диафрагма, селезенка, легкое и желудок", - сказала сестра пострадавшего, добавив, что сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Хозяин гаража и раньше угрожал ребятам, частенько рвущим алычу, однако дети не воспринимали его слова всерьез, рассказали родственники.