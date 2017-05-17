Международный банк представил автоматизированные депозитные ячейки

Международный банк Азербайджана (МБА) впервые в стране применил систему автоматизированных депозитных ячеек. Эта система считается одним из последних достижений современных банковских технологий, поскольку она обеспечивает самое безопасное хранение ценностей и высокий уровень обслуживания.

Особенность системы заключается в полной автоматизации процессов приема и выдачи ценностей (денег, важных документов, ценных вещей и т.д.).

При помощи этой системы в условиях полной безопасности и секретности, без участия сотрудника банка можно разместить или же забрать ценности из банка.

Процесс очень удобен и оперативен: клиент заходит в служебную кабину и вводит в систему секретный код и карту, предоставленные ему во время оформления контракта. Робот из закрытой зоны выдает в кабину, в которой находится клиент, заказанную депозитную ячейку. После того как клиент откроет своим ключом ячейку и проведет все необходимые операции, система возвращает депозитную ячейку в автоматизированном порядке на закрытое хранение.

МБА предлагает депозитные ячейки в аренду с минимальным сроком в 1 день, максимальным – 1 год. Стоимость аренды ячеек начинается от 20 манатов в месяц и зависит от размеров ячейки.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.