Азербайджанского журналиста наказали за информацию о разведывательной деятельности

Генеральная прокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству новостного портала Anaxeber.az в связи с распространением непроверенной информации, наносящей ущерб государственным интересам республики, говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры, направленном в редакцию haqqin.az.

«Главный редактор новостного портала Anaxeber.az Азер Талыбов был вызван в Генпрокуратуру, где ему было сделано предупреждение в связи с распространяемой порталом непроверенной и не основывающейся на официальные источники информацией, содержащей государственную тайну. В частности, информацией о военной, внешнеполитической, разведывательной и контрразведывательной деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

А.Талыбов был предупрежден о том, что распространение подобной информации способно нанести ущерб Азербайджану.

В соответствии с положениями закона «О прокуратуре» главный редактор Anaxeber.az официально проинформирован о том, что в случае дальнейшего распространения порталом информации, содержащей гостайну, он может быть привлечен к уголовной ответственности.