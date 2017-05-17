Половину золота Азербайджану на Исламиаде принесли легионеры

В четвертый день Игр исламской солидарности в Баку сборная Азербайджана завоевала 13 медалей. Это самый низкий показатель за все дни Исламиады. Напомним, в первый день Игр сборная Азербайджана добыла 22 медали, во второй – 28, а в третий – 18.

Среди 13 завоеванных во вторник наград 8 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые. Всего на счету Азербайджана 81 медаль (41-24-16).

По количеству золотых наград мы, как и днем ранее, отстаем от Турции на две медали. Но разрыв по общему количеству пьедесталов неумолимо растет. Турция завоевала сегодня на 10 медалей больше, чем Азербайджан, - 23 медали (8-9-6). Всего у турок 115 наград (43-40-32).

На третье место по числу золотых наград поднялся Иран, опередивший Узбекистан. У иранцев 10 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей. По общему числу наград на 3-м месте Индонезия – 42 (6-18-18). Медали на Исламиаде смогли завоевать уже 28 стран.

Четыре золота из восьми сборная Азербайджана выиграла в легкой атлетике, стартовавшей во вторник. Причем три награды высшей пробы из четырех завоевали паралимпийцы.

Первое золото мы завоевали и в таэквондо, где первенствовала натурализованная турчанка Япрак Эриш.

Вновь порадовали стрелок Руслан Лунев и пловец Максим Шемберев. У обоих уже по четыре золотые медали на нынешней Исламиаде.

Перед тем как, по традиции, познакомить вас с обновленным списком наших медалистов, хотелось бы предложить расклад относительно того, сколько наград сборной Азербайджана на данный момент завоевали доморощенные спортсмены, сколько – натурализованные.

Из 41 золотой медали практически половина (19) завоевана легионерами. Здесь особо выделяется украинец Максим Шемберев, четырежды поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почета. Среди завоевавших золото есть также спортсмены, приглашенные из Монголии, Грузии, Украины, России, Венгрии и Турции.

В целом на Исламиаде к завоеванию 31 медали из 81 причастны натурализованные представители Азербайджана.

Все медалисты сборной Азербайджана на Исламиаде-2017

Золото (41): Руслан Лунев – 4 медали, Али Гусейнли – Айдан Джамалова (все - стрельба), Базаррагчаа Эрденебат, Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Хидаят Гейдаров, Афаг Султанова, Рамиля Каштаева, Магомедали Мехтиев, Эльхан Мамедов, Эльчин Талыбов, Рамиль Гасымов, мужская сборная Азербайджана (все – дзюдо), Фарида Абиева, Рафаэль Агаев, Роман Гейдаров, Ирина Зарецкая, Айхан Мамаев (все – каратэ), сборная Азербайджана, Марина Дурунда - 2, Жаля Пириева (все - художественная гимнастика), женская сборная Азербайджана, Мурад Агарзаев, Юлия Иньшина, Бенке Талас - 2 (все - спортивная гимнастика), Максим Шемберев - 4 (плавание), женская сборная Азербайджана (гандбол), Анастасия Ибрагимли (тяжелая атлетика), Япрак Эриш (таэквондо), Самир Набиев, Анна Скидан, Елена Чебану, Олухан Мусаев (все – легкая атлетика).

Серебро (24): Шафаг Амрахова, Нурлана Джафарова (обе - стрельба), Илаха Гасымова, Фарида Алиева (обе - каратэ), Айша Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова, Рустам Оруджев, Ханум Гусейнова, Севда Велиева, Турана Агаева, Эльмар Гасымов, Байрам Мустафаев, Ирина Киндзерская, Кенан Абдуллаханлы, женская сборная Азербайджана (все – дзюдо), мужская сборная Азербайджана, Марина Некрасова - 2, Екатерина Тишкова, Бенке Талас (все - спортивная гимнастика), Марина Дурунда, Жаля Пириева (обе - художественная гимнастика), Гашим Магомедов (таэквондо).

Бронза (16): Сабина Азимова, Эльнура Аббасова, Ровшан Фатуллаев (все - тяжелая атлетика), Нурана Алиева, Фирдовси Фарзалиев, Асиман Гурбанлы (все – каратэ), Натик Талыбов, Ровшан Сафаров, Ильхам Закиев (все – дзюдо), Жаля Пириева, Марина Дурунда (обе - художественная гимнастика), Тимур Байрамов, Юлия Иньшина (обе - спортивная гимнастика), Екатерина Сарыева (легкая атлетика), Нигяр Насирова (стрельба), женская команда Азербайджана (плавание).