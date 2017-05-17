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Элин Сулейманов устроил премьеру «Али и Нино» в Вашингтоне фото

Автор: Отдел информации 

При организационной поддержке посольств Грузии и Азербайджана в США в Центре памяти и наследия ВМС США в Вашингтоне (Navy Memorial and Navy Heritage Center) состоялась премьера фильма «Али и Нино», сообщили haqqin.az в Посольстве Азербайджана в США.

В презентации фильма, снятого при организационной поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, приняли участие 300 человек, среди которых были официальные лица администрации и Конгресса США, аккредитованные в Вашингтоне послы и дипломаты, представители центра Düşüncə, общественные деятели.

В рамках мероприятия был дан прием, на котором выступили послы Элин Сулейманов и Давид Бакрадзе.

Посол Грузии рассказал об исторических дружеских и братских отношениях между Азербайджаном и Грузией. Он отметил, что в этом году оба государства отмечают 25-летие установления дипломатических отношений с США. Давид Бакрадзе заявил о важности продолжительной поддержки США независимости и суверенитета обоих государств.

Посол Азербайджана Элин Сулейманов рассказал об исторической важности фильма. Он поблагодарил творческий состав за приложенные усилия, отметив большой труд исполнительного продюсера фильма – Лейлы Алиевой.

Затем состоялся показ фильма.

 

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