Рафаэль Агаев: «Я был кондуктором в автобусе, кричал «бир Низами»

Прославленный азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, к которому сейчас на чемпионатах мира и Европы выстраивается очередь за автографами, заявил, что не стесняется тех дней, когда он был беден и не был никому известен.

«Не стесняюсь и открыто говорю: в детстве работал кондуктором в автобусе, - говорит Агаев. – Кричал «бир Низами», как тогда было принято.

Сейчас у меня все хорошо. Есть квартира, купил жилье брату…

Я общаюсь только с узким кругом близких родственников. От остальных держусь подальше. У меня такой характер. Когда я не был чемпионом, они не стучали в мою дверь».