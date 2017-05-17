Глава Агдама об обстреле армянами сел района

Вечером 16 мая вооруженными силами Армении были обстреляны три села Агдамского района, сообщил в среду Trend глава Исполнительной власти района Рагуб Мамедов.
В результате обстрела в селе Тезекенд была оборвана линия электропередач мощностью 10 тысяч вольт.
«Ночью линия была восстановлена, село обеспечено электроэнергией», - сказал Мамедов.
Напомним, начиная с вечера 16 мая и на протяжении всей ночи с 16 на 17 мая подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу из минометов различного калибра позиции азербайджанских войск и прифронтовые населенные пункты.