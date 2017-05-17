Конгресс потребовал от ФБР записи со встреч Коми с Трампом

Конгресс США потребовал от ФБР предоставить записи со встреч президента США Дональда Трампа и бывшего главы ФБР Джеймса Коми после публикации New York Times, передает Русская служба ВВС.

В письме, направленном председателем комитета палаты представителей Конгресса США по надзору и государственной реформе, республиканцем Джейсоном Чаффетсом, говорится, что необходимые документы должны быть предоставлены не позднее 24 мая.

Чаффетс обратился в ФБР после публикации американских СМИ, где утверждалось, что Трамп просил Коми прекратить расследование связей своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией.

Белый дом отрицает эти обвинения.

"В то время как президент неоднократно выражал свое мнение о том, что генерал Флинн - достойный человек, который служил и защищал нашу страну, президент никогда не просил Джеймса Коми или кого-либо другого закрыть какое-либо расследование, включая расследование, касающееся генерала Флинна", - говорится в сообщении Белого дома.