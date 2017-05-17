Unibank Mobile исполнился год!

Если у Вас в телефоне загружено приложение Unibank Mobile, то за последний год в вашей жизни произошли следующие изменения:

- Вы больше не посещаете филиалы банка для оплаты кредита, заказа карты;

- После тяжелого рабочего дня не ищете терминалы для оплаты коммунальных услуг;

- Для отправления денег близкому родственнику из региона не ищете знакомого водителя на автовокзале;

- Для пополнения баланса мобильного телефона не ищете терминал;

- Не теряете времени в очередях;

- Не отключается ваш интернет, газ, свет из-за вовремя не произведенных оплат.

Отныне то ценное время, которое вы тратили на рутину, вы уделяете более важным делам.

Сегодня Unibank Mobile позволяет своим клиентам, не приходя в банк, пользоваться 90% банковских продуктов и услуг.

Какой путь развития Unibank Mobile прошел за истекший год?

- Стало возможным использование банковских услуг, не приходя в банк, в любое время и в любом месте;

- По итогам исследований, проведенных компанией Deloitte & Touche LLC, Unibank Mobile был назван одним из лучших банковских приложений на пространстве СНГ и самым продвинутым в Азербайджане;

- Многие транзакции через приложение стали бесплатны;

- Стало возможным использование приложения через планшеты;

- Стала возможной оплата кредитов членов семьи и близких друзей;

- Десятки клиентов, используя приложение, стали участниками лотереи и получили ценные подарки;

- Клиенты теперь могут заказывать карты и подавать заявки на кредит через приложение;

- Впервые в истории мобильного банкинга клиенты могут адаптировать главный экран приложения согласно своим пожеланиям;

- Впервые в истории мобильного банкинга, не зная реквизитов, с помощью функции «Перевод другу» вы можете отправлять деньги своему другу, зная лишь его мобильный номер;

- В приложении создан отдел «Государственные платежи» для оплаты ипотечного кредита и штрафов ГАИ (Государственное управление дорожной полиции);

- Теперь благодаря приложению Unibank Mobile BUSİNESS частные предприниматели могут пользоваться банковскими услугами круглые сутки.

Unibank Mobile продолжает развиваться. В ближайшее время клиентов ожидают очередные приятные новшества.

Подключиться к Unibank Mobile можно тремя способами:

- Скачав приложение и введя номер вашего мобильного телефона и последних 8 цифр вашей карты;

- Пройдя регистрацию в любом филиале;

- Пройдя регистрацию с помощью ASAN İmza;

Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android. Загрузите на свой планшет или смартфон (http://onelink.to/ffdbwf) Unibank Mobile и избавьте себя от рутины.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице фейсбук (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank).

Unibank Mobile – ближе, чем банк!

Unibank - банк для всех и каждого!