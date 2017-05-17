Unibank Mobile исполнился год!

Если у Вас в телефоне загружено приложение Unibank Mobile, то за последний год в вашей жизни произошли следующие изменения:
- Вы больше не посещаете филиалы банка для оплаты кредита, заказа карты;
- После тяжелого рабочего дня не ищете терминалы для оплаты коммунальных услуг;
- Для отправления денег близкому родственнику из региона не ищете знакомого водителя на автовокзале;
- Для пополнения баланса мобильного телефона не ищете терминал;
- Не теряете времени в очередях;
- Не отключается ваш интернет, газ, свет из-за вовремя не произведенных оплат.
Отныне то ценное время, которое вы тратили на рутину, вы уделяете более важным делам.
Сегодня Unibank Mobile позволяет своим клиентам, не приходя в банк, пользоваться 90% банковских продуктов и услуг.
Какой путь развития Unibank Mobile прошел за истекший год?
- Стало возможным использование банковских услуг, не приходя в банк, в любое время и в любом месте;
- По итогам исследований, проведенных компанией Deloitte & Touche LLC, Unibank Mobile был назван одним из лучших банковских приложений на пространстве СНГ и самым продвинутым в Азербайджане;
- Многие транзакции через приложение стали бесплатны;
- Стало возможным использование приложения через планшеты;
- Стала возможной оплата кредитов членов семьи и близких друзей;
- Десятки клиентов, используя приложение, стали участниками лотереи и получили ценные подарки;
- Клиенты теперь могут заказывать карты и подавать заявки на кредит через приложение;
- Впервые в истории мобильного банкинга клиенты могут адаптировать главный экран приложения согласно своим пожеланиям;
- Впервые в истории мобильного банкинга, не зная реквизитов, с помощью функции «Перевод другу» вы можете отправлять деньги своему другу, зная лишь его мобильный номер;
- В приложении создан отдел «Государственные платежи» для оплаты ипотечного кредита и штрафов ГАИ (Государственное управление дорожной полиции);
- Теперь благодаря приложению Unibank Mobile BUSİNESS частные предприниматели могут пользоваться банковскими услугами круглые сутки.
Unibank Mobile продолжает развиваться. В ближайшее время клиентов ожидают очередные приятные новшества.
Подключиться к Unibank Mobile можно тремя способами:
- Скачав приложение и введя номер вашего мобильного телефона и последних 8 цифр вашей карты;
- Пройдя регистрацию в любом филиале;
- Пройдя регистрацию с помощью ASAN İmza;
Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android. Загрузите на свой планшет или смартфон (http://onelink.to/ffdbwf) Unibank Mobile и избавьте себя от рутины.
Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице фейсбук (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank).
Unibank Mobile – ближе, чем банк!
Unibank - банк для всех и каждого!