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ASAN Viza расширяет список стран

Автор: Отдел информации 

В список стран, граждане которых могут совершить поездку в Азербайджан посредством услуги ASAN Viza, добавлены еще 12: Багамские острова, Барбадос, Боливия, Эквадор, Гондурас, Мальдивы, Маврикий, Парагвай, Перу, Сейшельские острова, Ямайка, Колумбия, сообщили haqqin.az в ASAN Xidmət.

Сейчас услугами ASAN Viza могут воспользоваться граждане уже 93 государств.

Иностранцы и лица без гражданства с помощью системы ASAN Viza могут получить визу в три приема (обращение, оплата и загрузка электронной визы) в течение трех рабочих дней.

Электронная виза – это документ, который позволяет въехать в страну один раз в течение 30 дней. Электронная виза оформляется только для граждан стран, список которых утвержден Министерством иностранных дел Азербайджана, и для лиц без гражданства, проживающих в этих странах на постоянной основе.

ASAN Viza предлагает иностранным гражданам услугу по оформлению групповой визы. Групповые обращения предусмотрены минимум для двух и максимум для десяти человек. В одном обращении можно сделать сразу несколько заявлений с помощью одного адреса электронной почты и одной платежной операции.

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