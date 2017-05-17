Акционеры NIKOIL Bank соберутся на заседание в Монако

30 июня 2017 года в 10:00 в Монако состоится очередное общее собрание акционеров ОАО ИКБ NIKOIL Bank (адрес: г. Баку, улица Пушкина, 30).
Об этом говорится в сообщении Наблюдательного совета NIKOIL Bank.
На повестке дня нижеуказанные вопросы:
- Утверждение годового финансового отчета, подтвержденного внешним аудитором и рекомендованного Аудиторским комитетом банка;
- Утверждение положения об общем собрании акционеров;
- Распределение прибыли и выплата дивидендов;
- Другие вопросы о повестке дня собрания.
Просьба предоставлять удостоверение личности и соответствующие документы, подтверждающие полномочия для участия в собрании.
Материалы по вопросам о повестке дня собрания будут отправлены на электронные адреса.