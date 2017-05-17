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Акционеры NIKOIL Bank соберутся на заседание в Монако

 

30 июня 2017 года в 10:00 в Монако состоится очередное общее собрание акционеров ОАО ИКБ NIKOIL Bank (адрес: г. Баку, улица Пушкина, 30).

Об этом говорится в сообщении Наблюдательного совета NIKOIL Bank.

На повестке дня нижеуказанные вопросы:

- Утверждение годового финансового отчета, подтвержденного внешним аудитором и рекомендованного Аудиторским комитетом банка;

- Утверждение положения об общем собрании акционеров;

- Распределение прибыли и выплата дивидендов;

- Другие вопросы о повестке дня собрания.

Просьба предоставлять удостоверение личности и соответствующие документы, подтверждающие полномочия для участия в собрании.

Материалы по вопросам о повестке дня собрания будут отправлены на электронные адреса.

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