Путин: «Исламский мир может рассчитывать на поддержку России»

Президент России Владимир Путин заявил, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России. Об этом говорится в телеграмме главы России, направленной участникам заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», сообщает Росбалт.

«Сегодня многие мусульманские страны сталкиваются с серьезными вызовами: эскалацией терроризма и воинствующего экстремизма, резким обострением этноконфессиональных противоречий, экономических и социальных проблем. Хотел бы подчеркнуть, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Президент также отметил, что Россия готова наращивать сотрудничество с региональными партнерами в борьбе с терроризмом, а также в поиске путей мирного урегулирования кризисов.

«Совместными усилиями мы способны многое сделать для укрепления международной безопасности и стабильности, для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от любых форм нетерпимости, дискриминации и силового диктата», — подчеркнул глава государства.

Заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» проходит в Грозном с 16 по 17 мая.