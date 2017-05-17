Киев отказался от идеи вернуть Донецк и Луганск силой

Киев не рассматривает путь силового возвращения территорий Луганска и Донецка под свой контроль, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

При этом он уверен, что неподконтрольные территории Донбасса вернутся под контроль украинской власти.

"Мы убеждены, что Донецк и Луганск — территория Украины", - сказал министр.

Полторак также рассказал, что за время военной операции на юго-востоке погибли 2655 украинских военнослужащих. По его словам, в общей сложности погибли более 10 тысяч украинцев, еще более 20 тысяч ранены, Украина потеряла 43 тысячи квадратных километров земли.

В апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал наступление силовиков в Донбассе. Он призывал военных "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток" и подчеркивал, что "главное — не проскочить границу".

Ранее глава МВД Арсен Аваков также заявлял, что украинские силовики должны быть готовы к возвращению неподконтрольных Киеву территорий. В феврале он заявлял о наличии у киевских властей конкретного плана по возвращению Донбасса. В то же время министр уверял, что возвращение Донбасса должно быть обеспечено дипломатическим, а не военным путем.