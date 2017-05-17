Трамп: «США поддерживают территориальную целостность Грузии"

США твердо поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ республики. Об этом говорится в послании главы американской администрации Дональда Трампа президенту Грузии Георгию Маргвелашвили в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Текст послания обнародован в Тбилиси президентской пресс-службой, передает ТАСС.

Как отмечается в послании, Соединенные Штаты «поддерживают право Грузии самой определять свое будущее».

«Мы разделяем общие ценности и неизменно стоим на их защите в борьбе против международного терроризма и региональной нестабильности», - указал Трамп, выразив надежду на «развитие сотрудничества с президентом и правительством Грузии во имя благополучия наших стран».

Вашингтон и Тбилиси установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.