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Азербайджанский «инвестор» кинул греческого бизнесмена на 2,5 миллиона

Автор: Отдел информации 

Полиция Кипра выдала ордер на арест 53-летнего уроженца Азербайджана. Он обвиняется в том, что, выдав себя за солидного инвестора, под предлогом строительства отеля на Кипре присвоил 2,5 миллиона евро, принадлежащих 35-летнему греческому бизнесмену, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание Cyprus Mail.

Согласно информации, грек обратился с заявлением в полицию, в котором указал, что мошенник из Азербайджана, завоевав его доверие, предложил купить акции отеля на Кипре, которые он якобы строит.

По словам греческого бизнесмена, он познакомился с азербайджанцем летом прошлого года в курортном городке Лимасол. Тогда они договорились о том, что грек купит у азербайджанца акции отеля. Бизнесмен утверждает, что после этого встретился с мошенником три раза и передал ему в общей сложности 2,5 миллиона евро. Однако с октября прошлого года «компаньон» грека перестал выходить на связь.

Бизнесмен пытался найти афериста и даже приехал в Азербайджан, где обратился в полицию. Однако ему не повезло. Азербайджанские полицейские сообщили греку, что его «компаньон»  известный мошенник, который обманул множество людей.

Также греку сообщили, что этот человек давно находится в розыске.

Отметим, что в последнее время случаи мошенничества участились и в Азербайджане. Люди в погоне за легкими деньгами часто попадают в сети профессиональных мошенников и теряют свои средства. В настоящее время в судах рассматривается множество дел о мошенничестве. 

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