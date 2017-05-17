Председатель ОБСЕ едет в Баку и Ереван

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в этом году совершит визит на Южный Кавказ, сообщает пресс-служба председателя ОБСЕ, передает АПА.
Согласно информации, точная дата визита пока не известна.
Отметим, что председатели ОБСЕ ежегодно совершают визиты в Азербайджан и Армению, страны — стороны нагорно-карабахского конфликта. В 2016 году бывший председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк Вальтер-Штайнмайер совершил визит в Азербайджан 30 июня. В 2015 году эту должность занимал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, его визит состоялся 1 июня.