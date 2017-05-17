В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы руководителей управлений ныне упраздненного МНБ — генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Заседание, проходившее 16 мая, было целиком посвящено эпизоду, связанному с владельцем сети магазинов в Баку потерпевшим Забилем Салмановым. Торговая сеть Салманова охватывает бутики Euromoda, Ramsey, Enjoyment, Kip, Flo, Outlet и другие. Потерпевший обвиняет сотрудников МНБ в том, что они вынудили его дать взятку в 437 тысяч манатов.

Первым показания давал потерпевший Азер Закиров, работающий заместителем директора в компании Забиля Салманова. По его словам, 1 марта 2015 года он вместе со своим коллегой Эмином Алиевым вернулся из Турции. В аэропорту их встречал сотрудник компании Акшин Набили. После того как Азер Закиров развез коллег, он отправился домой. Во дворе дома к нему подошли сотрудники МНБ и потребовали проехать в министерство.

А.Закиров утверждает, что в МНБ ему задавали много разных вопросов и довели до сведения, что его телефон прослушивается, то есть все его переговоры, а также СМС известны спецорганам. Потерпевший отметил, что он тщательно уклонялся от прямых ответов, поскольку многие вопросы затрагивали коммерческие тайны компании.

На это замечание подал реплику с места обвиняемый Физули Алиев: «Не ври! Ты как соловей пел и Забиля ты нам сдал…»..

Продолживший свои показания Закиров уверял, что его не отпустили из МНБ и ночью. Но на следующий день в министерство пришел его шеф - Забиль Салманов, и они в сопровождении сотрудников органов отправились в офис компании.

Как утверждает Закиров, в офисе был проведен обыск, в ходе которого сотрудники МНБ изъяли документы и компьютеры компании, а также забрали из сейфа 248 950 евро, 23 тысячи долларов и 20 тысяч манатов. Потерпевший также показал, что сотрудники МНБ вымогали у Забиля Салманова три миллиона манатов, но затем снизили сумму до миллиона.

Далее Закиров отметил, что 4 марта 2015 года он вместе с Забилем Салмановым встретился с ныне обвиняемым Физули Алиевым в кафе «Султан». Сотрудник МНБ распорядился, чтобы они все деньги, изъятые из сейфа компании, перевели в манаты. И оба коммерсанта отправились в пункт обмена валюты возле станции метро «28 Мая», где работал знакомый Физули Алиева Неймат.

Там, по словам А.Закирова, Забиль Салманов обменял валюту на манаты - сумма составила 337 тысяч манатов. С этими деньгами и Забиль Салманов в сопровождении полковника Физули Алиева вернулся в МНБ.

Азер Закиров также отметил, что в середине марта Забиль Салманов вновь встретился с Физули Алиевым, на этот раз возле супермаркета Favorit в Ясамальском районе. Там владелец компании передал сотруднику МНБ еще 100 тысяч манатов.

Адвокат Субахира Гурбанова Адиль Исмаилов задал несколько вопросов потерпевшему Азеру Закирову.

«Азер муаллим, если в пункте обмена валюты работал знакомый Физули Алиева и деньги были у полковника МНБ, то почему он и вас туда отвел? Он ведь мог сам пойти и обменять деньги или послать кого-нибудь?» - поинтересовался адвокат.

«Я ничего не выдумываю, излагаю так, как все было на самом деле», - раздраженно ответил потерпевший.

Как всегда, не согласный с показаниями потерпевшего, слова попросил обвиняемый Физули Алиев.

«Уважаемый судья, после того как все потерпевшие и свидетели по этому эпизоду дадут показания, я прошу провести закрытое заседание, на котором я расскажу всю правду. Прояснить все тогда происходившее можно только без посторонних ушей», - заявил Ф. Алиев.

Вместе с тем обвиняемый подчеркнул, что для обмена валюты ни у него, ни у нынешних потерпевших не было никакой необходимости обращаться конкретно в обменный пункт возле станции метро «28 Мая».

«Все знают, что у метро «Элмляр Академиясы» есть обменники, которые предоставляют валюту по самому выгодному курсу. И если бы я захотел, то работники одного из этих пунктов привезли бы деньги в МНБ сами и там же их обменяли. Все было бы очень легко сделать, просто потерпевшие лгут. Из того, что они наплели, ровным счетом ничего не было.

Распечатка телефонных звонков и геолокация телефонов свидетельствуют о том, что ни в тот день, ни потом, когда якобы мы встретились возле супермаркета Favorit, наши мобильные не фиксировались в одном и том же месте. То есть мы не встречались. Все что говорят потерпевшие - ложь», - прокомментировал заявления потерпевших об обмене валюты возле станции метро «28 мая» обвиняемый Ф.Алиев.

Затем с показаниями выступил другой потерпевший по эпизоду – Ясин Гасымов, кассир компании Забиля Салманова, практически слово в слово повторивший поведанное Забилем Салмановым и Азером Закировым.

Адвокат Адиль Исмаилов задал Я.Гасымову несколько вопросов. Защитника интересовало, кому именно принадлежали деньги, изъятые из сейфа в офисе - лично Забилю Салманову или компании?

«В сейфе были деньги, вырученные от продаж, а также личные средства Забиль муаллима. А конкретно сколько и чьи это деньги, я не знаю. Спросите это у Забиля Салманова», - ответил потерпевший Ясин Гасымов.

В ходе ответов потерпевшего выяснилось, что он является родным братом жены потерпевшего Забиля Салманова.

Свидетели по данному эпизоду подтвердили показания потерпевших.

Очередное заседание суда состоится 18 мая.