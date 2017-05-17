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Лейлу и Арифа Юнус доставят в суд принудительно

Автор: Отдел информации 

Сегодня в Бакинском апелляционном суде было проведено заседание по жалобе, поданной на приговор в отношении директора Института мира и демократии Лейлы Юнус и ее супруга Арифа Юнуса, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На заседании под председательством судьи Мирпаши Гусейнова выступил адвокат Юнус Эльчин Садыгов. Он сказал, что, поскольку его подзащитные находятся за границей, они не могут присутствовать на заседаниях. Адвокат попросил обеспечить их онлайн-присутствие посредством интернета.

Ходатайство не было удовлетворено. Судья принял решение о принудительном приводе на заседание Лейлы и Арифа Юнус.

Процесс продолжится 31 мая.

Отметим, Лейла и Ариф Юнус обвиняются по статьям 178.3.2 (мошенничество (с причинением крупного ущерба) и др. 13 августа 2015 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил  Лейлу Юнус и ее супруга Арифа Юнуса, соответственно, к 8 с половиной годам и 7 годам лишения свободы. Обвиняемые не согласились с вынесенным приговором и подали апелляционную жалобу.

12 ноября 2015 года Бакинский апелляционный суд принял решение о смене меры пресечения в отношении правозащитника Арифа Юнуса. Согласно решению суда А.Юнус освобожден из зала суда и в отношении него избрана иная мера пресечения - домашний арест.

9 декабря 2015 года в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы директора не имеющего государственной регистрации Института мира и демократии Лейлы Юнус. Суд, рассмотрев жалобу, изменил наказание Л.Юнус на условное заключение с пятилетним испытательным сроком, она была освобождена прямо в зале суда. На данный момент они находятся на лечении в Голландии.

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