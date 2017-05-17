Азербайджанский стрелок Руслан Лунев стал пятикратным чемпионом Исламиады.

Сегодня он в паре с Нигяр Насировой завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета в миксте с 10 метров.

В предыдущие дни он победил в стрельбе из пистолета центрального боя с 25 метров, в скоростной стрельбе с 25 метров, в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров и в индивидуальной стрельбе из пневматики с 10 метров.

Если за предыдущие четыре золотые медали Лунев заработал 600 тысяч манатов (по 150 тысяч за каждое золото), то тут он поделит призовые с Насировой.

Таким образом, на счету Руслана уже 675 тысяч манатов, заработанных на бакинской Исламиаде.