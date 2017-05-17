Подписаться на уведомления
 

Руслан Лунев заработал свое пятое золото на Исламиаде И 675 тысяч манатов

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанский стрелок Руслан Лунев стал пятикратным чемпионом Исламиады.

Сегодня он в паре с Нигяр Насировой завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета в миксте с 10 метров.

В предыдущие дни он победил в стрельбе из пистолета центрального боя с 25 метров, в скоростной стрельбе с 25 метров, в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров и в индивидуальной стрельбе из пневматики с 10 метров.

Если за предыдущие четыре золотые медали Лунев заработал 600 тысяч манатов (по 150 тысяч за каждое золото), то тут он поделит призовые с Насировой.

Таким образом, на счету Руслана уже 675 тысяч манатов, заработанных на бакинской Исламиаде.

1525 просмотров


Старости
«Немного выдержки, и Азербайджан сможет сделать безошибочный выбор»
«Немного выдержки, и Азербайджан сможет сделать безошибочный выбор» комментирует Ричард Хигот
Наша погода
Сегодня 18° / 12°
18 Май 19° / 14°
19 Май 23° / 15°
20 Май 25° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8905 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Путин: «Я объявлю Лаврову выговор»
Президент Южной Кореи о возможной войне с Пхеньяном
Сын писателя приговорен к девяти годам Haqqin.az из зала суда
Челси Мэннинг вышла на свободу
Камера спасла журналиста от пули снайпера ИГИЛ видео
Иностранные агенты готовят смену режима в ЮАР
Два финалиста и одна бронза Азербайджана в боксе Haqqin.az с полей Исламиады
Госкомстат о росте цен в Азербайджане
Тбилиси вызвал на ковер посла Евросоюза Дипломатический скандал
Мэй о передаче Трампом секретных данных Лаврову
В Швеции сожгли лагеря беженцев
Руслан Лунев заработал свое пятое золото на Исламиаде И 675 тысяч манатов
Лейлу и Арифа Юнус доставят в суд принудительно
Полковник МНБ скажет всю правду только на закрытом заседании Haqqin.az из зала суда
Председатель ОБСЕ едет в Баку и Ереван
Азербайджанский «инвестор» кинул греческого бизнесмена на 2,5 миллиона
Турецкие генералы просят убежище в Германии
Трамп: «США поддерживают территориальную целостность Грузии"
Киев отказался от идеи вернуть Донецк и Луганск силой
Путин: «Исламский мир может рассчитывать на поддержку России»
Японская принцесса выйдет замуж за простолюдина
Ильхам Алиев принял экс-главу Сената Нидерландов фото
Акционеры NIKOIL Bank соберутся на заседание в Монако
Первое золото Азербайджана в пятый день Исламиады
Пасмурная погода в Азербайджане сохранится
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться