Мэй о передаче Трампом секретных данных Лаврову

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп самостоятельно принимает решения о том, что и с кем ему обсуждать, Соединенное Королевство по-прежнему считает отношения с США важнейшими для себя и для международной безопасности, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что с США нас связывают особые отношения, это самые важные во всем мире для нас отношения в вопросе безопасности… Мы продолжаем работать вместе, и мы верим, что наши отношения с США помогают нам обеспечивать общую безопасность всех нас", — сказала Мэй на пресс-конференции в среду.

Она подчеркнула, что очень рада тому, что Трамп во время встречи с ней подтвердил свою приверженность НАТО.

На вопрос журналиста, может ли Великобритания с полным доверием относиться к США после того, как Трамп якобы передал некую важную информацию России, Мэй сказала, что вопрос, с кем и что обсуждать в Белом доме, находится в ведении президента США.

"Решения о том, что президент Трамп обсуждает с кем бы то ни было в Белом доме, это решения целиком президента Трампа. Мы продолжаем работать с США и делиться развединформацией с США и другими партнерами по всему миру, потому что мы все противостоим общим угрозам: угрозе терроризма, которая исходит в основном от ИГ, но и "Аль-Каида" тоже продолжает существовать, и мы не должны об этом забывать. Так что работа с США и другими партнерами в сфере борьбы с терроризмом является важной частью обеспечения нашей безопасности, и мы продолжим делать это", — отметила Мэй.