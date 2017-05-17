Подписаться на уведомления
 

Мэй о передаче Трампом секретных данных Лаврову

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп самостоятельно принимает решения о том, что и с кем ему обсуждать, Соединенное Королевство по-прежнему считает отношения с США важнейшими для себя и для международной безопасности, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что с США нас связывают особые отношения, это самые важные во всем мире для нас отношения в вопросе безопасности… Мы продолжаем работать вместе, и мы верим, что наши отношения с США помогают нам обеспечивать общую безопасность всех нас", — сказала Мэй на пресс-конференции в среду.

Она подчеркнула, что очень рада тому, что Трамп во время встречи с ней подтвердил свою приверженность НАТО.

На вопрос журналиста, может ли Великобритания с полным доверием относиться к США после того, как Трамп якобы передал некую важную информацию России, Мэй сказала, что вопрос, с кем и что обсуждать в Белом доме, находится в ведении президента США.

"Решения о том, что президент Трамп обсуждает с кем бы то ни было в Белом доме, это решения целиком президента Трампа. Мы продолжаем работать с США и делиться развединформацией с США и другими партнерами по всему миру, потому что мы все противостоим общим угрозам: угрозе терроризма, которая исходит в основном от ИГ, но и "Аль-Каида" тоже продолжает существовать, и мы не должны об этом забывать. Так что работа с США и другими партнерами в сфере борьбы с терроризмом является важной частью обеспечения нашей безопасности, и мы продолжим делать это", — отметила Мэй.

1009 просмотров


Старости
«Немного выдержки, и Азербайджан сможет сделать безошибочный выбор»
«Немного выдержки, и Азербайджан сможет сделать безошибочный выбор» комментирует Ричард Хигот
Наша погода
Сегодня 18° / 12°
18 Май 19° / 14°
19 Май 23° / 15°
20 Май 25° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8905 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Путин: «Я объявлю Лаврову выговор»
Президент Южной Кореи о возможной войне с Пхеньяном
Сын писателя приговорен к девяти годам Haqqin.az из зала суда
Челси Мэннинг вышла на свободу
Камера спасла журналиста от пули снайпера ИГИЛ видео
Иностранные агенты готовят смену режима в ЮАР
Два финалиста и одна бронза Азербайджана в боксе Haqqin.az с полей Исламиады
Госкомстат о росте цен в Азербайджане
Тбилиси вызвал на ковер посла Евросоюза Дипломатический скандал
Мэй о передаче Трампом секретных данных Лаврову
В Швеции сожгли лагеря беженцев
Руслан Лунев заработал свое пятое золото на Исламиаде И 675 тысяч манатов
Лейлу и Арифа Юнус доставят в суд принудительно
Полковник МНБ скажет всю правду только на закрытом заседании Haqqin.az из зала суда
Председатель ОБСЕ едет в Баку и Ереван
Азербайджанский «инвестор» кинул греческого бизнесмена на 2,5 миллиона
Турецкие генералы просят убежище в Германии
Трамп: «США поддерживают территориальную целостность Грузии"
Киев отказался от идеи вернуть Донецк и Луганск силой
Путин: «Исламский мир может рассчитывать на поддержку России»
Японская принцесса выйдет замуж за простолюдина
Ильхам Алиев принял экс-главу Сената Нидерландов фото
Акционеры NIKOIL Bank соберутся на заседание в Монако
Первое золото Азербайджана в пятый день Исламиады
Пасмурная погода в Азербайджане сохранится
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться