Руководителя представительства Евросоюза в Грузии Яноша Хермана вызвали в МИД из-за высказываний спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Герберта Зальбера в Цхинвали, сообщает Новости-Грузия со ссылкой на пресс-службу грузинского МИД.

Встречу с Херманом проводит замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа. Зальбер в ходе визита в неподконтрольный властям Грузии Цхинвальский регион (Южная Осетия) поздравил Анатолия Бибилова с победой на т.н. президентских выборах, которые прошли в апреле. Видеозапись появилась в эфире телекомпаний, в том числе грузинского "Рустави 2" (Rustavi2).

"В первую очередь хочу поздравить вас с результатами выборов, которые были проведены здесь недавно, а также хочу поздравить с началом работы на этой должности, на этой очень важной должности", — сказал Зальбер на встрече с Бибиловым.

Зальбер является сопредседателем на международных Женевских переговорах.

Цхинвальский регион Грузии, как и Абхазия, не контролируются центральными властями Грузии. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны 2008 года. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Россией. Вслед за РФ независимость ЮО признали Венесуэла, Никарагуа, Науру, Тувалу и Вануату, но позже последние две страны поддержали территориальную целостность Грузии.

Женевские дискуссии проводятся с октября 2008 года. На сегодняшний день это единственный формат диалога между представителями Грузии и де-факто властями Абхазии и Цхинвальского региона. В переговорах также участвуют представители России, США, ООН, ОБСЕ и ЕС.