Госкомстат о росте цен в Азербайджане

Инфляция в Азербайджане в апреле 2017 года составила 0,2%, сообщили сегодня в Госкомитете по статистике, передает Интерфакс.

"Инфляция в Азербайджане в апреле 2017 года составила 0,2%. При этом продовольственные товары подорожали на 0,4%, непродовольственные товары - на 0,2%, тарифы на услуги населению остались неизменными", - отметили в Госкомстате.

В группе продовольственных товаров рост цен в апреле зафиксирован на хлебобулочные изделия и крупы, мясную продукцию, масло и жиры, фрукты, сахар, джемы, мед, шоколад и конфеты, кофе, чай и какао, минеральную воду, прохладительные напитки и соки, водку и бренди.

При этом спад цен в апреле зафиксирован на рыбную продукцию, овощи и табачную продукцию.

По группе непродовольственных товаров рост цен в отчетном месяце зафиксирован на ткани, одежду, стройматериалы, мебель и предметы домашнего обихода, ковры и прочие напольные покрытия, бытовые приборы и мелкие электроприборы, средства по уходу за домом, лекарственные средства и приборы, легковые автомобили, запчасти к легковым автомобилям, велосипеды, средства для обработки информации, игрушки, книги, канцелярские товары, предметы личной гигиены, ювелирные украшения.

Спад цен в апреле имел место на обувь, телефонные аппараты, газеты и периодические издания.

В сфере обслуживания в апреле подорожали цены на гостиничные услуги, парикмахерские и косметические услуги, услуги по обеспечению питанием со стороны ресторанов и кафе. Вместе с тем, спад цен зафиксирован на услуги по организации комплексного отдыха.

По данным Госкомстата, среднегодовой рост цен по итогам апреля ускорился до 13,5%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 17,8%, непродовольственные товары - на 12,5%, услуги - на 8,7%.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2016 года составила 12,4%.