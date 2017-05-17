Иностранные агенты готовят смену режима в ЮАР

Министр государственной безопасности ЮАР Дэвид Махлобо заявил в парламенте, что "агенты иностранных правительств" действуют в стране с целью смены режима, передает ТАСС.

"Некоторые правительства используют скрытую тактику ради своих узких национальных интересов с целью дестабилизировать другие страны, такие как Ливия, Бразилия и Сирия. В прошлом году они продолжили свои усилия в сотрудничестве с негативными внутренними силами, чтобы подорвать наши демократические и конституционные завоевания", - сказал он.

По словам министра, для этих целей используются СМИ, неправительственные организации и иностранные компании. Агенты финансируют оппозиционную деятельность, проникают в ключевые министерства и религиозные организации с целью вербовки их сотрудников, а также используют в своих целях известных людей. Махлобо призвал добиться баланса между свободой мнения и вопросами безопасности в социальных сетях.

Он не стал уточнять, привели ли действия иностранных агентов к участившимся требованиям оппозиции и СМИ об отставке президента Джейкоба Зумы. "Это происходит, но я не буду раскрывать занимающихся этим игроков. Мы мониторим все", - сказал министр.

В прошлом году генеральный секретарь правящего в ЮАР Африканского национального конгресса Гведе Манташе публично обвинил посольство США в подготовке смены режима в стране. Занимавший в то время должность посла США в ЮАР Патрик Гаспард опроверг эти обвинения.