Остановившая пулю снайпера террористической группировки «Исламское государство» экшен-камера спасла жизнь иракскому журналисту Аммару Альваели (Ammar Alwaely). Ролик опубликован на YouTube-канале ViralHog, сообщает Lenta.

Нападение на группу репортеров произошло в одном из районов Мосула (Ирак). На видео выпущенная боевиком ИГ пуля попадает в экшен-камеру, закрепленную на груди журналиста, и разбивает ее.

«Господи! Аммар, это было чертовски опасно, мужик!» — восклицает находившийся рядом с Альваели журналист.

За 2016 год в мире погибли 74 журналиста. Большинство убитых репортеров находились в зоне боевых действий. Наиболее опасными для работы территориями признаны Сирия, Афганистан, Мексика, Иран и Йемен, где за год погибли 50 представителей СМИ.