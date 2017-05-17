Челси Мэннинг вышла на свободу

Челси Мэннинг, приговоренная в 2013 году к 35 годам тюрьмы за передачу секретных материалов WikiLeaks, вышла на свободу, передает BBC News.

В январе 2017 года Барак Обама, занимавший в тот момент пост президента США, сократил срок наказания Мэннинг до 30 лет.

Проходя службу в Ираке в 2010 году, младший аналитик разведки Брэдли Мэннинг передал тысячи дипломатических депеш и отчетов о военных действиях сайту WikiLeaks, созданному Джулианом Ассанжем. Это стало одной из самых крупных утечек секретных документов в истории США.

Рядовой Мэннинг заявил во время предварительных слушаний, что передал документы в надежде инициировать общественную дискуссию о международной политике и военной стратегии США.

Он был приговорен в 2013 году к 35 годам лишения свободы. Уже в тюрьме Мэннинг подал заявление о смене имени и пола.

Мэннинг отбывала наказание в тюрьме для мужчин. Адвокаты заявляли, что в тюрьме она дважды пыталась совершить самоубийство из-за условий содержания.

Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.