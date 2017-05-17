Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Азиза Керимзаде, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
На процессе под председательством судьи Рахиба Салманова был оглашен приговор, согласно которому А.Керимзаде лишен свободы на 9 лет.
Отметим, прокурор потребовал приговорить А.Керимзаде к 10 годам лишения свободы.
Согласно обвинению, Азиз Керимзаде мошенническим путем присвоил более 60 тысяч манатов четырех граждан. Он обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.
Азиз Керимзаде — сын известного азербайджанского писателя Фармана Керимзаде.